Meldola, il dialetto de ’Le notti di Hesperia’

Prende il via all’Arena Hesperia di Meldola il 30 giugno la quarta edizione della fortunata rassegna ‘Le notti di Hesperia’, promossa dalla Federazione Italiana Teatro Amatori in collaborazione e con il sostegno dell’amministrazione comunale e il patrocinio della Regione Emilia Romagna. "Abbiamo creduto fin dall’inizio alla bontà del progetto – afferma l’assessore alla cultura Michele Drudi – perchè si tratta di un momento importante di recupero del dialetto e quindi delle radici culturali dei nostri paesi e delle nostre campagne. È vero che la lingua cambia nel tempo e con i mutamenti della società, ma l’importante è non perdere mai il contatto con le nostre radici. Il dialetto in Romagna è infatti un tratto distintivo, ancora parlato da decine di migliaia di persone". A sua volta Mascia Bandini, presidente regionale della Fita, ha ribadito che dal 2022 ad oggi la rassegna teatrale è cresciuta, e che "per ogni serata 90 spettatori hanno seguito con interesse e coinvolgimento gli spettacoli proposti. Quest’anno saranno 6 gli spettacoli che andranno in scena tutti i lunedì dal 30 giugno al 4 agosto, selezionati da due giurie esterne tra le numerose proposte avanzate dalle compagnie. Tanti i temi proposti (musica, spettacolo bambini, etc), ma quelli in vernacolo sono sempre i più richiesti".

Inoltre, aggiungono i volontari della rassegna Mario Balduzzi, Fiorenza Nicolini e Fausto Borghini, "ultimamente agli spettacoli si sono visti diversi ragazzi. Confidiamo nell’amministrazione per un coinvolgimento maggiore degli studenti di tutti i gradi delle scuole di Meldola al progetto".

Si parte lunedì 30 giugno alle 21 con lo spettacolo della Compagnia dla parochia ‘L’andeva mej quand l’andeva pez’, mentre lunedì 7 luglio la Filodrammatica Casola Canina propone ‘Na questiò delicheda. Madre certa, padre meno’. Il 14 luglio La compagnia Cvi de Funtanò in ‘Vita da che o vita da s-ce’. Si continua il 21 con la Compagnia delle favole in ‘La galéna dagl’ov d’or’, mentre il 28 la Compagine di S. Tomè presenta ‘A jò una bela fiola’. Chiude la rassegna il 4 agosto l’Associazione culturale ricreativa tradizioni Romagna con ‘E vedve allegre’. Ingresso unico 5 euro; abbonamento a tutti gli spettacoli 25 euro. Info e prenotazioni: 347.4410281.

Oscar Bandini