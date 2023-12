Meldola, il Gruppo Entomologico compie gli anni

Il Gruppo Entomologico Naturalistico Meldolese (Genm) ha festeggiato i 28 anni di attività in campo ambientale, storico-culturale e turistico. Il presidente Luciano Ravaglioli ha ricordato durante l’assemblea dei soci il grande impegno e il ruolo della associazione nello studio, la riscoperta e la valorizzazione dell’allevamento del baco da seta e della storia delle filande a Meldola, per la nascita del Museo del baco da seta ‘Ciro Ronchi’, per lo sviluppo del turismo e dell’escursionismo naturalistico nel territorio di Meldola e non solo, con la realizzazione di feste a tema medioevale nel borgo Teodorano.

"L’associazione inoltre organizza ogni anno – ha precisato Ravaglioli – l’apprezzata rassegna ‘Musica in Rocca al tramonto’, e il progetto ‘Vivi la tua città’, capace di coinvolgere centinaia di studenti".

Il sindaco Roberto Cavallucci e gli assessori Filippo Santolini e Michele Drudi hanno portato un loro saluto: "In questi anni la collaborazione con il Genm è stata costante, l’aiuto dei volontari in svariate manifestazioni e iniziative pubbliche è stato fondamentale". Sono intervenuti anche don Enrico Casadio, Walter Neri, socio onorario, e Paola Visini, che ha recentemente riavviato la storica attività del padre Fabio, anch’egli socio onorario del Genm, incisore e stampatore a ruggine di tele romagnole conosciuto in tutto il mondo.

o. b.