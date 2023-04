Meldola, inaugurata la nuova sede dell’Ente protezione animali

E’ stata inaugurata a Meldola la nuova sede dell’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) in via Cavour 286. Sempre a Meldola è operativa anche l’ambulanza veterinaria che già in passato si è distinta in più occasioni per il soccorso e il trasporto di animali ai centri di recupero della fauna selvatica. All’inaugurazione era presente il sindaco Roberto Cavallucci che ha ringraziato tutti i volontari e le guardie zoofile di Enpa che "dedicano il proprio tempo con passione e competenza agli animali e alla tutela e valorizzazione dell’ambiente".