Meldola, incubo alle Poste. Rapina ’solitaria’ in serata

Si è avvicinato alle Poste di via Trieste, a Meldola, quando il sole declinava sul paese del Bidente. Il calore accende l’aria, in giro non c’è praticamente nessuno. Entra nell’ufficio all’incirca alle 18, ma non per spedire una raccomandata o ritirare soldi da un libretto, oppure rinfrescarsi con l’aria condizionata. L’uomo - che secondo i testimoni è di origine straniera - ha in tasca una pistola. Nessuno, per ora, sa se fosse vera oppure un giocattolo, modificato per incutere più terrore. Vera o falsa l’arma (sembra una scacciacani), ma non c’è nessun dubbio sulla rapina: è tutto reale. E a certificarlo è il passamontagna che il rapinatore indossa nel momento in cui si presenta davanti ai dipendenti delle Poste.

Il malvivente si fa consegnare quanto c’è in cassa al termine del pomeriggio lavorativo agli sportelli: mille euro di bottino, ‘incassati’ senza resistenza. E fugge nel centro abitato di Meldola. Immediato, però, scatta l’allarme. Si cerca un bandito solitario. Non sembrano esserci complici, nemmeno un cosiddetto ‘palo’ per aiutarlo durante la fuga. Qualcuno dice di averlo visto andare in direzione del fiume Bidente.

Immediatamente scattano le ricerche da parte dei carabinieri, che cominciano raccogliendo le informazioni e i rilievi, poi battendo il territorio palmo a palmo. La sensazione, nelle prime ore dopo la rapina, è che l’uomo possa non essere lontano, nascosto magari da qualche parte.

Ricerche dunque frenetiche per assicurarlo alla giustizia e recuperare il maltolto.