Meldola, Italia Viva:: "Rifiuti, ok a correttivi ma no ai cassonetti"

Bene rivedere e migliorare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, "ma che non si torni ai cassonetti". Italia Viva sposa in parte la posizione presa dal gruppo Noi Meldolesi sulla raccolta porta a porta effettuata da Alea Ambiente a Meldola e oggetto di diverse segnalazioni di cittadini, che hanno lamentato ritardi e mancati ritiri dei rifiuti. "Condividiamo la richiesta fatta da Noi Meldolesi – dice Pier Augusto Rossi – di un incontro pubblico per discutere della raccolta dei rifiuti. Ma non torniamo ai cassonetti".