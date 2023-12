Meldola, la Mandragola spegne 20 candeline

La Mandragola di Meldola festeggia i 20 anni di attività. La pizzeria bar di via Togliatti 3 è un locale molto conosciuto e frequentato grazie all’intraprendenza e all’intuizione di Alessandro Fabbri, che vide in quello che era un piccolo chiosco malandato e chiuso da anni, la possibilità di far partire una nuova attività. Il progetto prende corpo nel dicembre 2003 e a Fabbri si affianca l’amico Alessandro Colangelo.

"Era allora un’area abbandonata – precisa Colangelo –, venne in qualche modo riqualificata con l’apertura di un bar che nelle nostre intenzioni doveva essere anche un punto di aggregazione e di relazioni, che diventarono nel tempo parte integrante di quel luogo".

Al bar i due gestori affiancano la pizzeria, inizialmente guidata da Fabbri, che purtroppo nel maggio 2005 morirà in un incidente stradale, lasciando un grande vuoto e Colangelo, rimasto come unico titolare, ha preso il posto di Fabbri alla guida della pizzeria. "Sarà un’avventura in tutti i sensi, con tutti gli ostacoli ed errori insiti nelle nuove esperienze – continua Colangelo – nel lavoro stesso e nella fatica di gestire e far crescere quella realtà". Colangelo riesce a capire come dirigere quella realtà, coinvolgendo e conquistando clienti e collaboratori. Tra questi Noemi Samorani, che nel 2014 decide di acquistare le quote di Alessandro Fabbri e affiancare Colangelo nello sviluppo di quello che in dieci anni ormai era diventato un punto di riferimento per il territorio sia dal punto di vista gastronomico che di aggregazione.

"Cerchiamo di offrire ai clienti una pizza di qualità, elaborata, seguendo i criteri più semplici e genuini che abbiamo rintracciato nella stagionalità dei prodotti e nell’origine degli stessi. La pizza – spiegano – ha una sua precisa vocazione: è popolare e aperta, in continuo divenire, prestandosi e offrendo risultati sempre interessanti. Per queste ragioni – aggiungono Colangelo e Noemi – la nostra responsabilità risiede nell’eseguire un lavoro con la consapevolezza che lo stiamo imparando".

La Mandragola è aperta tutto l’anno (lunedì e martedì escluso) dalle 17 in poi per un aperitivo o per una cena a base di pizza e birra o cocktail. "Per motivi di spazio si attenderà la primavera per festeggiare all’aperto questi 20 anni con i nostri clienti – concludono i gestori e lo staff – nella speranza di ritrovarci tutti o quasi per condividere insieme il raggiungimento di questo difficile ma allo stesso tempo importante traguardo".