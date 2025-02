Meldola, l’arte di Irene Ugolini Zoli

Da domani al 26 febbraio, con inaugurazione il 14, giorno di San Valentino, il ristorante ‘Il Rustichello’ (via V.Veneto 7, Meldola), ospita la mostra di quadri di Irene Ugolini Zoli (1910-1997). Le opere dell’artista forlivese, appartenenti alla collezione privata del meldolese Franco Fuzzi, rappresentano e si ispirano a legami d’amore e di attrazione sessuale. Si tratta, spiegano da ‘Il Rustichello’, di "una piccola rassegna che vuole omaggiare una pittrice troppo spesso dimenticata, capace di trasmettere allo spettatore grandi emozioni in un giorno come il 14, che celebra il sentimento più nobile".

La mostra è visitabile presso il ristorante dal mercoledì alla domenica per 15 giorni da San Valentino, ore 11-14 e 18,30-21,30. I due titolari, Simona e Riccardo Zuccherelli, hanno già in passato trasformato il loro ristorante in una piccola galleria d’arte, "al fine di promuovere cultura e bellezza". L’idea è di Riccardo, appassionato d’arte e collezionista a sua volta.