Meldola, lavori alle poste: ecco l’ufficio mobile

L’ufficio postale di Meldola in via Trieste 4, è interessato da ieri da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Meldola la continuità di tutti i servizi attraverso un ufficio postale mobile collocato nelle adiacenze dell’attuale sede, operativo da domani secondo i consueti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e sabato dalle 8.20 alle 12.35.