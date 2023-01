Meldola, lo schiaffo del sindaco: lascia il ruolo ‘politico’ nell’Ausl

Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci si è dimesso dall’ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria dell’Ausl Romagna. Al momento non si conoscono le vere ragioni e quando sono state protocollate, ma è facile intuire che il gesto del primo cittadino – che ieri si è limitato a confermare la notizia delle dimissioni – rimandi alla richiesta di riattivare l’auto medica Mike 42 di stanza a Meldola, sospesa dall’Ausl Romagna dal 1° gennaio. Il gesto di Cavallucci, amministratore non certo solito a gesti eclatanti, si inserisce nello scontro che si è determinato tra i 15 sindaci del distretto sanitario forlivese e il manager dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori.

Innanzitutto occorre spiegare cos’è la conferenza socio-sanitaria: si tratta del ’parlamentino’ che riunisce tutti i sindaci del territorio che ricade sotto la nostra Ausl, dunque tutta la Romagna. È il luogo in cui la politica dà indirizzi alla sanità. All’interno di questo organo, che non ha potere decisionale ma consultivo, sono rappresentati tutti i comuni: non si può ovviamente uscire e Cavallucci resta membro dell’assemblea. Ciò che il sindaco di Meldola ha fatto è stato lasciare l’ufficio di presidenza, di cui fanno parte presidente e vicepresidenti della conferenza, presidenti delle province, sindaci dei comuni di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini e infine presidenti dei comitati di distretto. Siccome per Forlì-Cesena era già presente Enzo Lattuca in qualità di sindaco di Cesena, ecco che era stato designato Roberto Cavallucci, scelto tra gli altri perché Meldola è il paese di una importante struttura come l’Irst.

Il gesto assume dunque il valore di un forte malumore verso l’Ausl. E questo potrebbe pesare nella prossima seduta dell’ufficio di presidenza, convocato per venerdì, a Pievesestina, con un solo punto all’ordine del giorno: "Confronto in merito al monitoraggio della rimodulazione dell’assetto automediche 118 Ausl Romagna". Ormai lo scontro ha innescato polemiche politiche e istituzionali a tutti i livelli.

Infatti, le precisazioni del direttore generale hanno lasciato completamente insoddisfatti i 15 primi cittadini del Forlivese, che avevano espresso forte rammarico nei confronti dell’Ausl Romagna "per non aver sospeso il progetto nella parte che riguardava l’automedicalizzata di Meldola in attesa di un costruttivo confronto, una discussione che avrebbe forse permesso, con un po’ di tempo, di trovare condivisione d’intenti" con istituzioni e sindacati. La Mike 42 di Meldola raggiungeva il 118 laddove si presentasse un’emergenza (incidente stradale o altro): copriva i paesi dell’Appennino e parte della stessa Forlì. Senza, resta un’unica Mike a Forlì città. E nel taglio è venuta meno persino l’auto medicalizzata che da Cotignola copriva Modigliana e Tredozio.

o. b.