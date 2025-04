Meldola, Lombardi in mostra

Apre oggi alle 17 alla galleria Michelacci di Meldola la mostra di Enrico Lombardi ‘Dipingere è un dare alla luce. Opere’. La mostra, patrocinata e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura, intende testimoniare ancora una volta il grande apprezzamento per l’attività dell’artista meldolese, pittore e scrittore la cui opera viene, da anni, apprezzata a livello nazionale e internazionale.

"Le opere esposte sono state dipinte tra il 2020 e il 2024 e non esito a dire – precisa Lombardi – che considero questa mostra forse la più bella tra quelle che ho realizzato, perché rappresenta il momento della maturità, nel senso della piena consapevolezza artistica e filosofica, un’occasione per fare il punto sull’ultima fase di un percorso artistico iniziato ormai da molti anni". La mostra sarà visitabile fino al 18 maggio in via Cavour 60/m. Inoltre sabato 26 aprile, alle 18, visita guidata con l’artista e sabato 17 maggio, sempre alle 18, Finissage. Orari: feriali 16-19; festivi 10-12 e 16-19 (lunedì e giovedì chiuso).