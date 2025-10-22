Meldola, luci rinnovate nell’area sportiva

Si sono da poco conclusi i lavori di relamping con la sostituzione delle lampade tradizionali con apparecchi a led, più efficienti dal punto di vista energetico, nell’area sportiva comunale di via IV Novembre a Meldola.

Nello specifico, i lavori hanno riguardato interventi di efficientamento energetico dell’illuminazione di alcune strutture sportive che si trovano nell distretto sportivo e delle aree esterne di pertinenza: lavori che consentiranno alla struttura di essere più sostenibile e meno impattante, sia a livello ambientale che economico.

L’importo complessivo dell’intervento è stato di 70.000 euro, ed è stato interamente finanziato con risorse nazionali gestite dal Ministero dell’Interno finalizzate proprio al miglioramento del consumo energetico di strutture pubbliche.

I lavori sono iniziati dal Circolo Tennis, dove già durante l’estate erano stati installati e messi in funzione i nuovi corpi illuminanti a basso consumo, per poi proseguire anche all’interno del Palazzetto dello Sport. Per concludere, i lavori si sono spostati anche in parte delle aree esterne del centro sportivo.

"L’intervento – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e il consigliere con delega allo sport Matteo Tesei – è stato progettato al fine di ottenere risparmi nei consumi per l’energia elettrica necessaria per l’illuminazione", quindi comporterà anche una riduzione della spesa per l’amministrazione della cittadina.

Ma questo non è l’unico vantaggio, infatti gli impianti energetici rinnovati migliorano notevolmente anche la qualità dell’illuminazione, rendendo le strutture ancora più adeguate alla pratica sportiva, rendendoli adatti anche ad aprirsi oltre la dimensione locale: "Questa operazione – sottolineano gli amministratori – ha reso i campi da tennis e l’area di gioco del palazzetto più performanti e adatti a competizioni regionali".

