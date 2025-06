Meldola, musica degustazione di vini e prodotti locali

Parte a Meldola alle 18,30, la rassegna ‘R’Estate in paese ‘25’ promosso dalla Pro loco in collaborazione con il Comune. ‘Red carpet. Calici in piazza’ in piazza Orsini con la musica degli Amarcord Swing e Seveneven, degustazione di vini a cura di Ais Romagna e dei prodotti di Campagna Amica Forlì-Cesena; esposizione d’arte contemporanea a cura di Roccambolesca, food trucks, mercatino hobbisti e, dalle 19, apertura serale del Museo di Ecologia- Centro visitatori ‘Mirco Bravaccini’, con il direttore Giancarlo Tedaldi.