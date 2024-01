Meldola, nasce una scuola di teatro dedicata ai giovanissimi

Nasce una scuola di teatro a Meldola. L’amministrazione comunale ha firmato la convenzione con l’associazione ‘Creattiva’ Aps, finalizzata alla creazione di una scuola rivolta in particolare alle giovani generazioni con l’obiettivo di contrastare il degrado sociale e culturale, promuovere una crescita complessiva della società favorendo forme di aggregazione positiva tra i bambini e gli adolescenti per contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale.

"Creattiva è una realtà da tempo consolidata del territorio meldolese – commenta il sindaco Roberto Cavallucci – che si è contraddistinta per il suo alto livello professionale e per la qualità dei servizi offerti. L’associazione è riuscita a creare spettacoli con i bambini e gli adolescenti, grazie alle attività didattiche e laboratoriali proposte, incentrate sulle sviluppo delle capacità creative, artistiche e manuali". L’associazione propone infatti già da alcune anni un corso pomeridiano di teatro per bambini ed adolescenti. Il Comune di Meldola si impegna pertanto a corrispondere un contributo finalizzato di 5.000 euro per ridurre le quote di frequenza dei bambini e dei ragazzi con residenza nel Comune di Meldola e con età inferiore ai 18 anni, che frequentano i corsi. Questo contributo viene quantificato in 10 euro mensili per ciascun partecipante. Da parte sua Creattiva si impegna a garantire a tutti gli iscritti una tariffa mensile di 50 euro favorendo possibilmente entro il primo anno della convenzione, la nascita e lo sviluppo di un progetto collettivo di interesse teatrale tra i giovani anche con il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo e altre realtà del territorio.

o.b.