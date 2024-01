"Meldola, no al bilancio: troppi debiti"

Le minoranze consiliari di ‘Noi Meldolesi’ e ‘Meldola c’è’ hanno votato contro il bilancio di previsione finanziario del Comune e il Documento unico di programmazione (Dup) approvato lo scorso 28 dicembre dalla maggioranza guidata dal sindaco Roberto Cavallucci. Una scelta politica chiara quella espressa dai due ruppi consiliari di minoranza, composti da Ermano Giunchi, Andrea Di Biase, Fabio Fabbri e Lara Bruno che stanno cercando un percorso comune in vista di un approccio unitario che porti alle elezioni amministrative del prossimo 9 giugno.

"Si tratta di un bilancio che contiene punti difficilmente realizzabili e alcune criticità – si legge nel comunicato diffuso – scarsamente sensibile alle necessità dei cittadini. L’indebitamento del comune arriva a toccare gli 11,2 milioni di euro: una somma enorme, con un aumento, in questa legislatura, del 40%. Va ricordato qui che la quota interessi sottrae risorse alla capacità di spesa. Inoltre, nel 2024 si prevedono più di 9 milioni di investimenti, cifre di certo fuori parametro rispetto alla capacità di programmazione della struttura comunale, quando nel triennio 2020-22 erano invece 3,5 milioni e i cantieri che verranno aperti, oltre a risentire degli incrementi dei materiali, preoccupano sul fronte del controllo da parte dei nostri tecnici per una loro corretta esecuzione".

Le critiche delle minoranze non tralasciano nemmeno i lavori eseguiti in ritardo sui locali della cucina dell’Istituzione Drudi, con grave danno economico al Comune, nella fattispecie per le forniture dei pasti, ma anche al fatturato della farmacia comunale che, secondo gli esponenti della minoranza non viene sfrutta adeguatamente.

Infine il capitolo viabilità e gestione ordine pubblico e sicurezza. "Lo stato in cui versa viale della Repubblica, in primo luogo, nonché la piazza Felice Orsini, dove non sono stati ancora realizzati gli interventi già previsti e pianificati nella scorsa legislatura. Mancano soprattutto iniziative in grado di valorizzare il territorio e di promuovere la città, dove continuano a chiudere attività storiche nel centro mentre si prevedono per Vigili urbani e per il controllo del territorio 175 mila euro a fronte dei 270 mila del 2023. Spesa questa dimezzata negli ultimi 5 anni, laddove quello della sicurezza percepita – conclude la nota -– sia nel capoluogo che nelle frazioni, è un tema sentito dai cittadini come estremamente urgente".

Oscar Bandini