Meldola, nuovo look per il Palazzetto dello Sport

28 ott 2025
OSCAR BANDINI
Cronaca
Progetto da 240mila euro per rendere la struttura più sicura ed efficiente .

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport in via IV Novembre a Meldola. L’intervento prevede la sistemazione della copertura e l’ammodernamento di parte dell’impianto elettrico. Nel dettaglio, si sta procedendo allo smontaggio della parte centrale del tetto esistente e alla realizzazione di una nuova copertura in pannelli coibentati; successivamente verranno sostituiti tutti i corpi illuminanti di emergenza con luci a basso consumo e ad alta efficienza energetica. "Il progetto, del valore complessivo di 240.000 euro – commentano il sindaco Roberto Cavallucci, il vice sindaco Filippo Santolini e il consigliere con delega allo sport Matteo Tesei – è stato affidato alle ditte forlivesi Steel Pool Cantieri Srl e Desiderio Impianti Srl, specializzate rispettivamente nelle opere edili e negli interventi impiantistici. Siamo soddisfatti per l’avvio dei lavori, attesi da tempo, che consentiranno di restituire alla Città un Palazzetto dello Sport più sicuro, efficiente e confortevole. Un ulteriore passo in avanti nella riqualificazione di tutta l’area sportiva colpita dall’alluvione del 2023 che ha visto l’inaugurazione un anno fa del nuovo campo sportivo ‘Tonino Pantieri’ e la sostituzione delle lampade tradizionali con apparecchi a led, più efficienti dal punto di vista energetico".

o.b.

