Meldola, partiti i lavori nell’alveo del rio San Giorgio

Il Consorzio di Bonifica della Romagna sta eseguendo lavori di somma urgenza nell’alveo del rio San Giorgio, il corso d’acqua che attraversa l’abitato di San Colombano, nel Comune di Meldola. Sono numerosi i punti di intervento previsti con risagomature delle sponde del Rio, manutenzione straordinaria della vegetazione e ricostruzione delle opere di difesa spondale danneggiate dalle acque durante l’alluvione del maggio scorso. Il sindaco Roberto Cavallucci ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo alla presenza del funzionario del Consorzio per rendersi conto dell’andamento dei lavori. Il sindaco Cavallucci ha ringraziato il Consorzio di Bonifica per questi importanti interventi di riduzione del rischio idraulico che hanno come conseguenza una maggiore salvaguardia degli immobili, delle strade e di tutto quanto il territorio attraversato dal Rio San Giorgio.

