Meldola piange con loro "Aiuteremo i genitori"

di Oscar Bandini

La morte di Fatima, Ousama e Marva Boulgoute rispettivamente 18, 13 e 9 anni, ha segnato la comunità di Meldola. Nel centro storico della città il via vai delle persone è quello tipico che caratterizza da sempre il Sabato Santo con il corollario degli acquisti che precedono la Pasqua. Le notizie sull’incidente mortale sono rimbalzate nei media nazionali e tutti ne conoscono la dinamica, ma i più invece non conoscono la famiglia Boulgoute. Alcuni si informano, cercano una spiegazione, nei volti di molti si legge però solo lo sgomento per le tre giovani vite spezzate. L’amministrazione comunale si è messa in moto per fare la sua parte ma – come conferma il sindaco Roberto Cavallucci – "al momento non abbiamo preso alcuna decisione", anche se non si esclude la proclamazione del lutto cittadino vista l’entità della tragedia.

Da parte sua don Enrico Casadio, durante la celebrazione del Venerdì Santo, ha coinvolto la Comunità cattolica in una preghiera collettiva. "Non abbiamo purtroppo svolto la processione della Via Crucis causa meteo sfavorevole – spiega don Enrico – e abbiamo così svolto la liturgia tanto sentita da noi cristiani a San Nicolò. Durante la funzione dedicata alla Passione di Cristo abbiamo voluto anche pregare per la Passione che ha sconvolto la famiglia Boulgoute. Con la numerosa comunità islamica di Meldola abbiamo instaurato buoni rapporti di collaborazione e ci siamo ritrovati in alcuni momenti collettivi come la Marcia della Pace e dell’Amicizia che abbiamo svolto lo scorso 1° gennaio durante la quale prese la parola anche l’immigrata Zinab, marocchina musulmana, che ha ammonito: ‘chi uccide un uomo uccide l’umanità’. Siamo vicini come cristiani ai famigliari e alla comunità islamica per questa tragedia".

La guida della comunità islamica (in larga parte composta da marocchini, albanesi e senegalesi) è Fariss Hamid che fornisce qualche dato in più. "La comunità dei fratelli ed in particolare le donne stanno svolgendo supporto psicologico alla madre e alla figlia diciassettenne. Il padre Aziz è appena rientrato dal Marocco ed è andato all’obitorio dell’ospedale di Forlì. Conoscevo poco la famiglia perché sono arrivati a Meldola da Verona solo nel 2020 come mi ha confermato il sindaco. Abitano in centro storico in una casa in affitto, sono bravi lavoratori e con i due figli più piccoli con tanti amici. Tutta la nostra comunità è stata colpita nel profondo ed è già partita la rete di solidarietà tra i fratelli – conclude Hamid – perché, oltre al supporto psicologico, è importante anche quello economico. Siamo sconvolti, ma decisi a dare una mano alla famiglia colpita da tanto dolore".