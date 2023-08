Meldola piange don Gentili Fu parroco di S. Francesco

Cordoglio nella diocesi di Forlì-Bertinoro per la morte di don Gino Gentili, deceduto martedì a 90 anni all’ospedale Morgagni-Pierantoni, dove era ricoverato da alcune settimane. I funerali si svolgeranno domani alle 9.30 nella chiesa di San Francesco di Meldola, dove don Gino era stato parroco per 33 anni e dove la salma sarà esposta a partire da giovedì 24, dalle 15 alle 22.

Il rito delle esequie sarà presieduto dal vescovo, mons. Livio Corazza. E così, a pochi giorni dalla morte di don Agostino Fornasari e di don Guido Salvetti, la diocesi è ancora in lutto per la scomparsa di un altro sacerdote.

Originario di Forlì, della parrocchia di San Biagio dove era nato il 26 novembre 1932, don Gentili aveva frequentato il seminario di Forlì e quello di Bologna ed era stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1956. Fu nominato vicerettore in seminario e mansionario in Cattedrale e nel 1961 parroco di San Francesco di Meldola. Oltre a curare gli impegni pastorali, don Gino organizzava ogni anno diversi pellegrinaggi con la parrocchia e ricordava ancora con orgoglio un viaggio in Polonia nel 1976, durante il quale fu ricevuto con i suoi giovani dall’allora cardinale di Cracovia, Karol Wojtyla.

Nel 1994 lasciò San Francesco e fu nominato cappellano dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni che diventò il suo impegno quotidiano: ogni mattina alle 7 iniziava la visita ai malati, alle 9 celebrava la messa e poi continuava le visite anche nel pomeriggio. Un servizio che portò avanti per vent’anni. Aveva voluto prepararsi profondamente a svolgere il ministero tra i malati e per questo aveva frequentato dei corsi organizzati dai Camilliani di Bologna. Nel 2004 fu nominato anche amministratore della pieve di San Donato a Polenta, dove già svolgeva servizio dal 1999 aiutando don Guerrino Valmori, che era stato in precedenza parroco di Fornò dove abitavano i nonni di don Gino. Nel 2012 aveva lasciato la responsabilità della parrocchia di Polenta e nel 2014 l’incarico di cappellano dell’Ospedale iniziando il suo servizio come collaboratore a San Giovanni Evangelista per la celebrazione delle messe e le confessioni.

Don Gentili era stato pure insegnante di religione alle scuole medie e in quelle superiori e aveva svolto anche incarichi a livello diocesano come responsabile dell’Ufficio liturgico e, dal 1976, come direttore dell’Ufficio per la pastorale della salute, organizzando ogni anno la Giornata del malato. Da alcuni anni era ospite della Casa del Clero nel seminario di via Lunga dove, tra l’altro, nei giorni della recente alluvione era caduto rovinosamente ed era rimasto isolato per qualche giorno a causa dell’allagamento. Per il suo lungo servizio a Meldola, fra le persone che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne l’opera vi è anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, originario di quel paese di cui è stato primo cittadino per due mandati. Al termine delle esequie la salma di don Gentili sarà sepolta nel cimitero di Meldola.

Alessandro Rondoni