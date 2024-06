Meldola, Piolanti la prima donna con 158 voti

La vittoria della lista ‘Idee per Meldola’, che ha portato alla rielezione a sindaco di Roberto Cavallucci, ha anche confermato il maggior numero di preferenze ai due assessori uscenti: Filippo Santolini (270 voti) e di Michele Drudi (225), il primo assessore ai lavori pubblici, urbanistica e all’ambiente e il secondo alla cultura, all’istruzione e alle politiche giovanili. Buone performance anche per Andrea Canali, agricoltore allevatore di Piandispino, di Tomas Rubboli giovane segretario del circolo Pd e di Giada Severi.

Tra le cinque donne in lista emerge Giovanna Piolanti, classe 1961, consigliera comunale uscente, che ha totalizzato 158 preferenze. "La passione politica, in particolare per la sinistra, ha caratterizzato la mia vita e quella della famiglia da cui provengo. Conosco Roberto Cavallucci da sempre, sono portata al bene pubblico, ma solo quando sono andata in pensione sono riuscita a poter ricoprire un ruolo pubblico in quanto fino a pochi anni fa ero fagocitata dagli impegni di famiglia e di lavoro. Sono laureata in economia e commercio e ho sempre lavorato fuori sede nel settore dell’amministrazione e di controllo gestione in aziende private romagnole e quindi tornavo a Meldola solo a tarda sera". Con l’arrivo della pensione, Giovanna è stata contatta da Cavallucci e così è iniziata la sua avventura nel consiglio comunale della città. "Spesso sottovalutiamo il ruolo dei consiglieri e tutte le attenzioni vengono riservate al sindaco e poi agli assessori. Viene sottovalutato il ruolo di cerniera dei consiglieri di maggioranza e minoranza, sia nelle proposte che nel controllo degli atti e nella fase di ascolto delle esigenze dei cittadini, che spesso si rivolgono a noi perché ci conoscono personalmente e fanno fatica ad andare in municipio". Giovanna, dal 2019 al 2024, è stata una apprezzata collaboratrice nelle fase di stesura del bilancio comunale, vista la sua esperienza pregressa e in collaborazione con l’assessora Jennifer Ruffilli ha portato avanti numerose battaglie per la parità di genere e contro la violenza sulle donne. "Tra i progetti messi in campo, mi sono impegnata anche con soddisfazione personale in quello delle ‘Storie del Borgo’ dove, partendo dalla raccolta delle storie e delle foto di un uomo e una donna, abbiamo ricostruito con parole e immagini la vita negli anni ‘30 a Meldola. Progetto proseguito con le testimonianze di 4 donne sugli anni ‘40 e ‘50 che si è tramutato in una mostra e un video alla Galleria Michelacci sulla botteghe presenti a Meldola fino ad oggi. Un vero e proprio successo di pubblico".

Infine il commento del riconfermato sindaco Cavallucci: "Siamo una lista civica che si è messa a disposizione di Meldola. Una bella squadra, unita, affiatata, consapevole dei problemi e delle opportunità di un Comune, ricca di competenze, forte dell’esperienza amministrativa di questi anni difficili, con tanti progetti da completare e altri da realizzare. Ringrazio tutti, – conclude – anche coloro che non entreranno in consiglio comunale, ma che continueranno a darci una mano".

Oscar Bandini