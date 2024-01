Meldola, premiati i bar ’ricicloni’

Alea Ambiente SpA ha premiato due locali di Meldola che si sono distinti per la loro virtuosità nella raccolta differenziata del vetro. L’iniziativa sperimentale rivolta alle utenze non domestiche per la differenziazione tra il vetro bianco (trasparente) e quello colorato aveva coinvolto i Comuni di Bertinoro, Forlì, Forlimpopoli e Meldola, hanno partecipato 323 attività tra pubblici esercizi e strutture ricettive a cui è stato fornito gratuitamente un contenitore aggiuntivo per il vetro bianco, in modo da ottimizzare ancora di più il riciclo.

Alle dieci attività più virtuose nel conferimento dei diversi tipi di materiale è stato assegnato un riconoscimento costituito da una targa che lo consacra come migliore ‘Eco Commerciante 2023’. Tra queste dieci, ben due attività sono di Meldola: si tratta del ‘Caffè Centrale’ e del ‘Bar La Rotonda’ che sono stati ringraziate e premiate dall’assessore all’ambiente di Meldola e presidente del coordinamento di Alea, Filippo Santolini (nella foto con i due premiati).