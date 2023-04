Meldola, presentazione del libro di Baravelli ‘Le origini del fascismo’

Sarà presentato domani alle 20,45 alla sala ‘Nella Versari’ di Meldola in piazza Felice Orsini il libro ‘Le origini del fascismo in Emilia-Romagna 1919-1922’ curato da Andrea Baravelli dell’Università di Ferrara. Dopo i saluti di Paola Borghesi presidente dell’Anpi e dell’assessore alla cultura Michele Drudi interverranno Domenico Guzzo dell’Università di Bologna, direttore dell’Istituto storico di Forlì-Cesena e l’autore. Il fascismo nacque milanese, ma crebbe in Emilia-Romagna, regione che fu un vero e proprio laboratorio della politica novecentesca e dove il movimento fondato da Mussolini s’irrobustì. Fu infatti il suo controllo, affermato attraverso il dispiegamento di una violenza cieca e fin lì inedita, a consentire al fascismo di ergersi a fenomeno nazionale.