Meldola, presto in Comune due auto elettriche

Il Comune di Meldola avrà a disposizione a breve due auto 100% elettriche grazie al bando della Regione. "Si tratta di un primo passo verso la mobilità sempre più green – si legge nel comunicato del gruppo consigliare regionale del M5S – e anche Meldola grazie al bando voluto dal Movimento 5 Stelle e che ha visto fino ad ora parteciparvi ben 159 comuni, potrà svecchiare il suo parco autoveicoli. Un’opportunità realizzata grazie all’impegno della consigliera Silvia Piccinini che è riuscita a far stanziare all’interno del bilancio regionale risorse per 5,5 milioni di euro".

Meldola ha infatti inoltrato alla Regione la richiesta di sostituire un vecchio Fiat Doblò (gasolio Euro 3) e un furgone Renault Express (gasolio Euro 2) con due Citroen E-Berlingo, entrambe ad emissioni zero. "Sono molto soddisfatta che anche Meldola abbia deciso di sfruttare questa possibilità – commenta la capogruppo regionale M5S Silvia Piccinini – Si tratta di un chiaro esempio di come anche le amministrazioni comunali possano fare la propria parte in tema di sostenibilità ambientale. D’altronde, dopo l’ok del Parlamento europeo allo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035, è più che mai urgente procedere spediti verso la realizzazione di un’autentica transizione ecologica. La lotta all’inquinamento deve essere una priorità per tutti".

o. b.