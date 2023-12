Meldola, Protezione civile a quota 120 iscritti nel 2023

La Protezione Civile di Meldola ha fatto il punto sulle azioni svolte nel 2023. L’associazione, guidata dal presidente Gabriele Buono, ha raggiunto i 120 iscritti con una crescita importante a testimonianza della grande capacità di essere al servizio della città nei momenti più difficili e nelle iniziative del paese. "Ringrazio i consiglieri e tutti gli iscritti – ha precisato il presidente Buono – per lo straordinario lavoro effettuato durante l’anno ricordando tutti coloro che hanno contribuito a fondarla ed a farla crescere donando il proprio tempo per il bene comune". Il sindaco Roberto Cavallucci ha evidenziato come sia stato fondamentale e insostituibile il servizio prestato durante la pandemia e l’alluvione. "Un pensiero di gratitudine – ha concluso – anche per tutte le volte che la Protezione civile mi accompagna nelle pubbliche iniziative portando il gonfalone della Città. Grazie alle volontarie e ai volontari per il lavoro svolto".