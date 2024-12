Meldola ricorda il prof Brigliadori: serata a teatro e intitolazione

Sarà ricordato a dieci anni dalla sua scomparsa Andrea Brigliadori. Domani alle 21, al Teatro Dragoni di Meldola, è in programma ‘Dieci anni senza Andrea Brigliadori. Ricordo di un professore, poeta, letterato amico’, una serata tra cultura e memoria organizzata in occasione del decimo anniversario della scomparsa, per far memoria di un uomo della didattica e della cultura romagnola che ha legato il suo nome soprattutto alla cattedra di Lettere del Liceo Scientifico Paolucci de Calboli di Forlì.

In questa occasione, la famiglia e il Comune di Meldola formalizzeranno ufficialmente la decisione di intitolare a Brigliadori la sezione della Biblioteca civica che ospiterà lo straordinario patrimonio di libri e scritti che i familiari hanno donato all’amministrazione del paese dove era nato. Tra coloro che hanno collaborato all’evento figurano, insieme ai familiari, anche studenti, colleghi e amici, tutti uniti dal desiderio di esprimere riconoscenza e affetto a un intellettuale e docente stimato da tanti. Una serata speciale, per la quale sono annunciate anche "reunion" di compagni di classe. L’ingresso è libero.