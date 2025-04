Meldola, riflessione per famiglie

Per il ciclo ‘Alleanze educative: le istituzioni per i cittadini di domani’, promosso da Comune di Meldola, Istituto Comprensivo, Fondazione San Giuseppe e Comunità Cristiana Cattolica Meldolese, con il contributo delle due aziende meldolesi Ceredi e Cosmogas, alle 21, al Teatro Dragoni si terrà l’incontro ‘Litigare bene si può. Come aiutare bambini e ragazzi nella gestione delle relazioni’. Relatrice la pedagogista Lorella Boccalini, che collabora con il Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la gestione dei Conflitti.