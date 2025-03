Meldola, rinnovata e riaperta grazie ai giovani la Sala Medusa

È stata inaugurata a Meldola la nuova ‘Sala Medusa’ riaperta al pubblico in una veste completamente rinnovata grazie all’impegno del folto gruppo di ragazze e ragazzi che gestiscono la ‘Cooperativa Casa del Lavoratore’. presieduta dal giovane Tomas Rubboli. La sala è stata inaugurata alla presenza dell’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni, del sindaco Roberto Cavallucci e di Federico Morgagni in rappresentanza di Legacoop Romagna e diventerà uno spazio per eventi e feste aperte alla cittadinanza.

I lavori di rinnovamento della Cooperativa, effettuati nei mesi passati, hanno inoltre permesso di rendere disponibili alla libera frequentazione dei soci spazi ai piani superiori dello stabile offrendo così un ulteriori possibilità di socializzazione rivolta prevalentemente a un pubblico giovanile. "Esprimo grande soddisfazione a nome di tutta l’amministrazione comunale – commenta il sindaco Cavallucci - per questa nuova riapertura nel segno del ricambio generazionale e dell’impegno dei giovani, che si dimostrano parte attiva nel miglioramento della vita della nostra comunità".

o. b.