Meldola riparte dall’arte e dagli studenti

A Meldola si cerca di uscire dall’emergenza alluvione con l’arte e la cultura. Infatti un murale firmato dall’artista Luca Freschi arricchisce da alcuni giorni lo spazio dei laboratori della scuola primaria di Meldola. L’artista ha realizzato sulle pareti i disegni che gli alunni delle classi quarte e quinte hanno colorato, mentre i bambini di seconda e terza hanno prodotto delle ceramiche anch’esse applicate nel dipinto. Gli studenti, ovviamente, sono stati coadiuvati dalle loro insegnanti.

Colori vivaci e grandi figure, animali fantastici ed edifici stilizzati colpiscono l’occhio e creano un ambiente innovativo nel corridoio che ospita la biblioteca scolastica, il laboratorio di arte e l’aula Stem, uno spazio di approfondimento delle discipline scientifico-tecnologiche.

L’artista meldolese, classe 1982, il cui lavoro spazia dalla scultura alla pittura con una grande attitudine multidisciplinare, ha vinto premi nazionali e alcune sue opere fanno parte di collezioni pubbliche italiane e spagnole. Collabora attualmente con importanti gallerie in Europa. Inoltre l’ assessorato alla cultura del Comune di Meldola e l’Accademia degli Imperfetti di Meldola presenteranno il libro ‘Il Premio Hesperia dal 1997 al 2018’ oggi pomeriggio alle 17 nella Sala Versari di Palazzo Doria - Pamphili’.

"L’ istituzione del Premio Hesperia, nel 1997, grazie all’Accademia degli Imperfetti commenta l’assessore Michele Drudi - ha permesso di ricordare e onorare Olga Mambelli, in arte Hesperia, attrice e diva del cinema muto italiano di inizio Novecento, e al tempo stesso di dare un importante riconoscimento a personalità del mondo dello spettacolo, del teatro, del cinema e della musica, che si sono distinte per merito e impegno in questi campi artistici.

Le quindici edizioni del Premio, organizzate nel Teatro Comunale Dragoni con la collaborazione di Accademia Perduta e del Circolo Unione Cittadina, hanno coinvolto artisti di fama nazionale. Una copia della pubblicazione sarà data in omaggio ai presenti.

Infine il Teatro Dragoni ospiterà domani alle 21 ‘After Juliet’ spettacolo, promosso da Proloco in collaborazione con la scuola di Teatro La Filarmonica di Magliano, per la regia di Gianfranco Boattini, è tratto dall’opera di Sharman Mac Donald. La serata è ad offerta libera e i fondi raccolti saranno destinati per l’emergenza alluvione che ha colpito Meldola.

Oscar Bandini