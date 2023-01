Meldola, rivoluzione viabilità e parcheggi

Partiranno domani a Meldola i lavori del nuovo parcheggio pubblico al quartiere Dozza insieme agli interventi che modificano la viabilità degli autobus e alla creazione della pista ciclabile in via Indipendenza. "Interventi attesi da anni e da sempre richiesti dai residenti del quartiere – commenta il sindaco Roberto Cavallucci affiancato dalla vice sindaca Jennifer Ruffilli – e dai numerosi pendolari che si spostano lungo la Bidentina".

Infatti sarà riqualificata l’area antistante il frequentato ‘Bar Dozza’ posta tra la la sp 4 e via Indipendenza con la creazione di 57 posti auto di cui 2 per disabili, posti per moto, aree di caricoscarico oltre alla predisposizione della colonnina ricarica per auto elettriche. "Un progetto del valore complessivo di circa 250mila euro predisposto – precisa l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini – dal nostro servizio tecnico comunale e poi reso definitivo dall’architetto Davide Canali. A lavori ultimati sarà più sicura la viabilità della zona sud della città". Nello specifico a lavori completati non sarà più possibile dalla via Indipendenza accedere alla via Risorgimento che rimarrà a doppio senso con entrata ed uscita solo dalla sp 4, mentre la via Indipendenza avrà un’unica uscita in sicurezza sulla provinciale e sarà a senso unico in direzione di S. Sofia. Sarà inoltre realizzata una nuova fermata autobus prima del Bar Dozza, arretrata rispetto alla sede stradale, per consentire la sosta dei mezzi pubblici senza fermare la circolazione in discesa dalla valle del Bidente evitando così che i mezzi pubblici percorrano contromano la via Indipendenza come accade da anni. Nell’ampia area dell’Istituzione ai servizi sociali Davide Drudi saranno realizzati il rifacimento del muro di contenimento della strada d’accesso alle cucine, un nuovo cancello d’ingresso più largo per permettere ai bus l’entrata e l’uscita direttamente sulla Strada di Mezzo garantendo una maggiore sicurezza e aumentare gli spazi liberi per la mobilità lenta che si collegherà dalla Strada di mezzo al centro di San Colombano. Infine sarà realizzata una nuova pista ciclabile che interesserà tutta via Indipendenza, il nuovo parcheggio della Dozza, il viale alberato del parco pubblico della Drudi per arrivare attraverso il nuovo cancello alla Strada di Mezzo. "Il costo dell’operazione –aggiungono Cavallucci e Santolini – è di circa 250mila euro finanziati per 80 mila euro dalla Regione (Fondo per la Montagna) e il resto con risorse comunali. Siamo soddisfatti di dare avvio a questa serie di interventi collegati tra loro che porteranno ad una riorganizzazione complessiva della viabilità interna dell’intera area con un miglioramento della sicurezza stradale e la contestuale realizzazione di percorsi per spostamenti ciclo pedonali".

Oscar Bandini