Meldola, sabato finissage di Lombardi

Sabato alle 18, alla Galleria Michelacci (via Cavour 60/M) di Meldola, finissage della mostra ‘Dipingere è un dare alla luce’ dell’artista Enrico Lombardi: parole e musica con letture dal libro di Lombardi e interventi musicali di Stefano Fariselli e Fabio Petretti. "La scrittura in Lombardi non accompagna semplicemente l’opera pittorica – scrive il filosofo Rocco Ronchi – ma è una sorta di ‘punto della situazione’ di tutta una vita e una carriera al servizio dell’arte". La mostra chiude domenica.