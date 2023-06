Meldola saluta il Bar Dozza: grande festa per la riapertura

In tanti tra clienti e amici hanno partecipato domenica alla festa per l’inaugurazione del rinnovato punto bar e tabacchi ‘Bar Dozza’ alla periferia sud di Meldola. La storica attività gestita dalla famiglia Pieraccini, sin dal lontano 1965, si innova riunificando anche la gestione, ancora una volta grazie all’intraprendenza, al coraggio di affrontare nuove sfide imprenditoriali, alla passione per il lavoro ed all’impegno di Vasco Pieraccini, della moglie Cinzia e delle figlie Sofia e Chiara.

Nel corso degli anni infatti il Bar Dozza è diventato un centro di incontro sia per giovani che anziani che passano il tempo insieme tra una partita a carte e una chiacchiera, un luogo di divertimento con il karaoke o gruppi live, ma anche meta per un’ottima colazione, aperitivi o una pizza: caratteristiche che hanno contribuito a fare del locale un punto di riferimento per la comunità meldolese.

All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore Filippo Santolini che si sono complimentati con tutto lo staff per questa apertura che ancora una volta dimostra la dinamicità imprenditoriale di Meldola.