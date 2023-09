Meldola, sconto del 10% per il trasporto scolastico

Si avvicina l’apertura dell’anno scolastico 2023-24 e l’amministrazione comunale di Meldola, prima in Val Bidente, ha già deliberato la riduzione del 10% sulle tariffe del trasporto scolastico per il prossimo anno a favore di tutti gli studenti meldolesi che attiveranno un abbonamento annuale Start Romagna; la riduzione del 10% sarà applicata automaticamente al momento della sottoscrizione del nuovo abbonamento. Questa misura va ad aggiungersi alla gratuità prevista dalla Regione Emilia Romagna per le famiglie con Isee inferiore ai 30.000 euro, offrendo così un’agevolazione per tutti gli studenti.

"Un segno tangibile – commentano il sindaco Roberto Cavallucci, l’assessore al Welfare Jennifer Ruffilli e l’assessore alla Viabilità Filippo Santolini – che offrirà ai ragazzi una riduzione per il prossimo anno scolastico del 10% del costo dell’abbonamento, ribadendo l’attenzione e la vicinanza dell’Amministrazione verso i giovani meldolesi e le loro famiglie". L’assessorato ai servizi sociali e pubblica istruzione ricorda anche alle famiglie che sono già usciti gli avvisi per accedere ai contributi ‘libri di testo’ per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.

La richiesta di contributo dovrà essere presentata esclusivamente on line mediante l’applicativo predisposto dall’Azienda Regionale per il diritto agli studi Er.go dal 5 settembre alle 18 del 26 ottobre collegandosi al link: https:scuola.er-go.it. "Possono richiedere il beneficio al Comune di Meldola – si legge nella nota dello scorso 25 agosto –: gli studenti residenti a Meldola e frequentanti scuole secondarie di I o II grado statali, private paritarie e paritarie degli enti locali, non statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ubicate in Emilia Romagna (o in altra Regione che adotti il "criterio della residenza"), ovvero gli studenti frequentanti la scuola secondaria di I grado del Comune di Meldola con residenza in altra Regione che abbia disposto l’erogazione del beneficio secondo il "criterio della scuola frequentata"; gli studenti che abbiano un’età non superiore ai 24 anni.

Per informazioni di carattere generale è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali P.I. del Comune di Meldola (piazza F. Orsini 12E – 0543499450 mail: [email protected]). Il 26 ottobre scadono anche le domande per la concessione di borse di studio per il diritto allo studio. Per informazioni: 0543714260 - [email protected]; il sito internet della Provincia di Forlì-Cesena: www.provincia.fc.it nella sezione Attività Istruzione.

Oscar Bandini