Meldola s’immerge nel mondo delle zucche

E’ in calendario oggi a Meldola la festa ‘Nel mondo delle Zucche: magie d’autunno’ giunta alla quarta edizione, promossa dal Comune di Meldola in collaborazione con i Comitati Genitori delle scuole meldolesi, la Proloco Città di Meldola, la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena, le associazioni cittadine e le attività cittadine che coinvolgerà l’intero centro storico. Si parte alle 15 lungo le vie del centro dove ci si potrà divertire con percorsi di animazione: spettacolo del fuoco, tarocchi e astrologia, set selfie fotografico, gonfiabili, laboratorio del circo, concerti musicali, giochi di palloncini, trucca bimbi, artisti di strada, trampolieri, mentalisti, giochi in legno, giochi sportivi e tanti stand delle associazioni meldolesi.

Saranno presenti i Comitati genitori delle scuole che, in collaborazione con l’Associazione Creattiva, organizzano la ‘Caccia alla Zucca: dolcetto o scherzetto?’ con partenza da piazza Felice Orsini dove sarà a disposizione un punto ritiro per la mappa. Al termine, dopo aver raccolto i timbri delle tante postazioni, i bambini riceveranno un premio. Tante le proposte degustazione con food truck.

Nel corso del pomeriggio, alle 15.30 in piazza Orsini inizierà l’animazione musicale: Djset a cura di Chiari di Luna Parallelo 44 Aps, il concerto curato da Cosascuola Music Academy della Teen Band Ranaway mentre dalle 19 DjSet a cura di Vitignanostock. Alle 19.30 il palco della piazza centrale vedrà il concerto del gruppo ‘Hi Movies!’, direzione artistica Vitignanostock. "Questo momento di festa, che torna dopo il successo degli anni scorsi è un’occasione per animare l’intero centro storico – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessora Jennifer Ruffilli – coinvolgendo tutte le realtà cittadine, dal mondo del volontariato, alle imprese sociali e alle attività commerciali ed offrendo sia agli adulti che ai più piccoli un momento di divertimento all’insegna della scoperta della nostra Città e dei prodotti dell’autunno".

o.b.