Meldola, stretta di mano con il Burkina Faso

Una delegazione del Comune di Beguedo (regione orientale del Burkina Faso) guidata dal sindaco Moussa Ouegraogo, è stata ricevuta nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di Meldola. La delegazione accompagnata dai locali esponenti dell’associazione Arbi, del Centro per la Pace di Forlì ‘Annalena Tonelli’ e dal presidente di Lvia Forlì nel Mondo Paolo Vignali, si trova in visita in Italia nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale che il nostro paese sostiene in Burkina Faso, una delle nazioni più povere al mondo e colpita dal 2018 da una crisi umanitaria e climatica senza precedenti, in particolare in campo sanitario e scolastico. A dare il benvenuto nella sala consigliare il sindaco Roberto Cavallucci e la vice Jennifer Ruffilli che hanno ricordato la necessità di creare legami di pace e fratellanza e l’importanza della presenza della comunità Burkinabè che nella nostra Provincia conta oltre 300 residenti.

"Dal 2019 il Comune di Meldola – precisa Cavallucci – è impegnato, nell’ambito delle politiche di cooperazione promosse dalla Regione, a sostegno di Lvia Forlì nel mondo con progetti inerenti lo sviluppo sostenibile in Africa Sub Sahariana". Il gruppo nasce a Forlì nel 1979 dall’iniziativa di alcuni volontari rientrati dall’Africa. Costituitasi in associazione nel 1991 ha portato e consolidato a Forlì il commercio equo solidale aprendo la prima Bottega del Mondo. Nel 2009 nasce infine la cooperativa Equamente.

o.b.