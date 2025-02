Meldola, su il sipario sul dialetto

La Cumpagnì dla Zercia è protagonista del primo appuntamento con le rappresentazioni in dialetto al Teatro Dragoni di Meldola, in piazza Orsini, per la stagione 2024–25. Il gruppo forlivese calcherà il palcoscenico stasera alle 21 con la commedia in tre atti ’Ines, Ada, Ida e è su fradël’, scritta da Giorgio Tosi e diretta da Claudio Tura.

Quanti hanno avuto in casa la mamma o il babbo anziani? Quanti a causa di questo hanno dovuto sopportare sorelle o fratelli tremendi che, anziché collaborare nell’assistenza ai genitori, tramano nell’ombra e mettono i bastoni tra le ruote? Quanti, infine, hanno dovuto subire le invadenze di questi parenti che si sentono di fare la morale in casa altrui? Questa commedia concede una gustosa e divertente rivincita a tutti quelli che hanno, pazientemente, sopportato attacchi di questo tipo. Biglietti: 7 euro, biglietteria del Dragoni aperta dalle 20 (info tel. 0543.26355).