Meldola, successo per la Giornata di Raccolta del Farmaco

La farmacia comunale di Meldola in collaborazione con la Croce Rossa e la Farmacia Giardini in collaborazione con la Caritas hanno aderito alla 25esima Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico. Dal 4 al 9 febbraio è stato possibile acquistare nelle due attività farmaci da banco, che saranno raccolti e devoluti rispettivamente dalla Croce Rossa Italiana e dalla Caritas, attraverso la Fondazione, a quanti non possono permettersi di comprare i farmaci di cui hanno bisogno. L’amministrazione comunale rivolge il suo ringraziamento "a tutte le cittadine ed i cittadini che hanno aderito a questa bella iniziativa che ha permesso di raccogliere complessivamente nelle due farmacie 497 farmaci, per un controvalore di circa 4500 euro, che saranno donati gratuitamente a chi ne ha bisogno".