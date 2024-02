Meldola, successo per l’Educazione in gioco

E’ stato un successo l’incontro che si è svolto al Teatro Dragoni di Meldola sul tema ‘Educazione in gioco - l’educazione dei bambini e degli adolescenti nell’era digitale’ promosso dalla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese in collaborazione con Nonno Banter 57 e il patrocinio del Comune. L’iniziativa ha visto una larghissima partecipazione di persone: soprattutto da genitori, nonni, insegnanti, catechisti, capi scout, educatori Azione Cattolica che hanno ascoltato, con attenzione, l’esperto Alberto Pellai che si occupa di prevenzione in età evolutiva da molto tempo e dal 2010 tiene una rubrica su Famiglia Cristiana. Dopo i saluti del sindaco Roberto Cavallucci, l’introduzione di don Enrico Casadio e la conduzione del giornalista Mario Russomanno, Pellai è entrato nel vivo. "Il gioco è una cosa seria – ha affermato – deve essere reale e non virtuale: se non giochi bene e senza voglia il bambino se ne accorge e si rifiuta. La sfida è grande, le scelte educative sono difficili, la società non ci aiuta, ma il gioco non tecnologico non ha età. La collaborazione genitori e figli deve essere forte, il contatto con la natura serve e serve una nuova frontiera educativa con ‘i patti digitali di comunità’". Nelle conclusioni il vescovo Livio Corazza ha elogiato don Enrico per la bella iniziativa e lanciato l’appello a non rassegnarsi e a mettersi insieme per costruire una alleanza fra tutti per il bene dei bambini. o.b.