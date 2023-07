Meldola torna ad essere la ’città dei bambini’

Inizia domani la rassegna ‘Meldola Città dei Bambini’, giunta alla terza edizione. Dalle 19, in piazzetta Amendola sarà possibile gustare una cena a cura di Hamburgheria da Panco e Bar Caffetteria Senza Tempo. Alle ore 21.00 si svolgerà lo spettacolo del fuoco dell’artista meldolese Alessio Magnani. Invece martedì 11 luglio saranno i burattini della compagnia della Ghironda ad animare la serata di grandi e piccini presso il giardino dell’Istituzione ai Servizi Sociali Davide Drudi. A chiudere la rassegna martedì 25 luglio, a partire dalle 19.30 in piazza Orsini con i giochi in legno dell’Associazione Nonno Banter 57 Aps, palloncini, truccambimbi a cura di Sogno di Fata, laboratori di origami e altre proposte creative, stand gastronomici con Hamburgheria da Panco, Zac Sushi Lab, la Piadina di Celli e la ‘Schiacceria Toscana’ di Teodorano. "Ringraziamo tutti coloro – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessora al welfare Jennifer Ruffilli – che hanno reso possibile questa bellissima rassegna evidenziano come sia stata pensata proprio per i più piccoli e le loro famiglie, per creare spazi di divertimento a misura di bimbo e creare socialità". Info: Biblioteca Comunale Torricelli 0543.495143.