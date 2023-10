Meldola, tre varchi con telecamere in arrivo

E’ scattata a Meldola l’operazione sicurezza. Infatti l’amministrazione comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo del sistema di videosorveglianza con telecamere e lettura targhe che entrerà in funzione agli inizi della prossima estate. Un progetto del valore di 80mila euro (40mila assegnati dal Ministero degli Interni e 40mila di fondi comunali), affidato ai tecnici di Forlì Mobilità Integrata srl (Fmi) coordinati dall’ingegnere Claudio Maltoni.

"L’implementazione di un sistema di varchi per la lettura delle targhe – precisa la giunta – è finalizzato all’ottimizzazione, in termini di sicurezza, della viabilità e della relativa rete stradale, anche nell’ottica della disciplina e del controllo della circolazione in un contesto di salvaguardia e monitoraggio del territorio". Inoltre il progetto di realizzazione di un sistema di lettura targhe consiste nella realizzazione di un sistema integrato di telecamere che in tempo reale provvedono a tenere monitorato il traffico del territorio tramite anche un sistema di alert che provvede a segnalare alla centrale operativa del Comando situazioni di rischio accertato quali veicoli senza assicurazione, revisione, rubati o comunque che presentano irregolarità accertate con il fine di provvedere ad un monitoraggio capillare del territorio con conseguente aumento della sicurezza reale e percepita. I punti dove saranno installati i varchi saranno i seguenti: via Roma; Sp4 Bidentina Lato nord e Sp4 Lato sud.

"Il sistema realizzato sarà interamente di proprietà del Comune di Meldola – specificano i tecnici – sarà gestito tecnicamente da Fmi, mentre la fruizione delle immagini e dei contenuti sarà effettuata direttamente ed in tempo reale dalla Centrale operativa della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e dalle forze dell’ordine da essa delegateautorizzate tramite accordo interforze di prossima sottoscrizione presso la Prefettura di competenza".

Saranno quindi installati varchi (con altezza superiore ai 5.5m) di lettura targhe composti da: palo con sbraccio su carreggiata, completo di plinto ed eventuali tombinature; un armadio di servizio, in vetroresina che conterrà le apparecchiature idonee al collegamento con i server centralizzati di lettura targhe; una telecamera di lettura targhe per corsia e altre apparecchiature tecnologiche necessarie al funzionamento del sistema. Il cronoprogramma prevede che entro giugno 2024 i lavori siano ultimati.

