Meldola, un inizio anno all’insegna della pace

Il nuovo anno a Meldola riparte dalla Marcia della Pace. Infattidomani si svolgerà l’evento dal titolo ‘Trasformiamo il futuro. Costruiamo insieme un mondo più umano’, promosso dalla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese con il patrocinio del Comune di Meldola. Il ritrovo è previsto alle ore 15.45 nel piazzale della Libertà (rotonda della piscina); tutti i partecipanti marceranno insieme per raggiungere la Chiesa di San Nicolò dove alle 17 si ascolterà la testimonianza di Ilham Khreis, palestinese cattolica da anni residente a Forlì. oltre ai saluti di Hamid Faris presidente della Comunità islamica meldolese e di padre Giorgio Marian, parroco della Comunità romena ortodossa della Val Bidente. Dopo la consegna del messaggio di Papa Francesco alle autorità, sarà celebrata la Santa Messa per la Pace.

"Un’importante occasione per testimoniare ancora una volta – commenta il sindaco Roberto Cavallucci – l’universalità del valore della Pace e per dimostrare che è possibile costruire insieme un mondo più umano". Si tratta del secondo appuntamento che vide l’anno scorso la presenza di oltre 150 persone con tanti giovani, scout, associazioni di volontariato, famiglie, chiamati da don Enrico Casadio e dal Consiglio pastorale. Un appuntamento che quest’anno, alla luce delle guerre in Ucraina e in Palestina, rende ancora più fecondo il messaggio di pace. "Sta per aprirsi un nuovo anno e questo avviene proprio a otto giorni dal Natale di Gesù, festa carissima a noi cristiani – si legge nella nota degli organizzatori – festa in cui si sta con i famigliari e con gli amici. Il mondo, però, appare tormentato da guerre scatenate in nome di nazionalismi che celano interessi politico economici; da violente repressioni di chi cerca libertà; da migrazioni provocate anche dall’insensato sfruttamento della Terra. Siamo convinti – conclude la nota – che tutte le prove e difficoltà che stiamo vivendo rivelano il valore e il bisogno dell’amicizia sociale, vero antidoto contro ogni egoismo e violenza; presupposto di accoglienza, confronto e integrazione; autentico presidio di sicurezza e di pace".

La Marcia della Pace di Meldola è l’unico appuntamento in Val Bidente, un appuntamento non banale che invita gli uomini e le donne che hanno a cuore la pace, come opera di giustizia e di amicizia, a mobilitarsi e a far sentire la propria voce in una fase in cui a morire nei fronti di guerra sono soprattutto i civili ed in particolare i bambini.

