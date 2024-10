Meldola, una pedalata per aiutare la ricerca

I campioni del ciclismo di Meldola hanno pedalato per il progetto ‘Via Romagna per lo Ior’ per aiutare la ricerca contro il cancro con la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, ExtraGiro, Alé Cycling, Natali accessori per il ciclismo, Oremplast e Apt Regione Emilia Romagna.

"L’iniziativa dei ciclisti, che hanno pedalato per 250 km lungo le strade della Romagna – commentano gli organizzatori – aveva un obiettivo comune: la lotta contro il cancro e la sensibilizzazione di donazioni a favore della ricerca ed in particolare per sostenere gli studi di ricerca oncologica più promettenti portati avanti nei laboratori dell’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola. L’obiettivo della raccolta era arrivare a 7000 euro ma è stato superato raggiungendo la cifra di 8.279 euro".

La partenza della seconda tappa è avvenuta davanti alla sede della Bcc di Meldola dove i campioni del ciclismo sono stati accolti dai volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo, dal sindaco Roberto Cavallucci, dal parroco don Enrico Casadio e dai rappresentanti della banca Gianni Lombardi (vicepresidente), Gianguglielmo Ragni (capo area territoriale di Forlì ) e Luca Beni (direttore della Filiale di Meldola).

o. b.