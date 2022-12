Meldola va in marcia per la pace Sarà la prima della sua storia

Per la prima volta da quando il 1° gennaio 1968 l’allora papa Paolo VI celebrò la prima Giornata mondiale della pace, anche Meldola, per la prima volta nella sua storia, domenica celebrerà questa data storica di "testimonianza della pace nel mondo ancora martoriato da conflitti che scaturiscono da nazionalismi che celano interessi politico-economici – si legge nel comunicato – caratterizzati da violente repressioni di chi cerca la libertà".

Il ritrovo è previsto in piazza Aurelio Saffi (Rione Tranvay) alle 15.45, punto di partenza da cui il corteo raggiungerà via Roma e il loggiato comunale. La marcia è promossa dalla Comunità cristiana cattolica guidata da don Enrico Casadio d’intesa con l’amministrazione comunale. Nell’occasione interverranno Romano Paglia, presidente Croce verde di Meldola, che ha portato aiuti in Ucraina diverse volte negli ultimi anni; Samuele Branchetti, del circolo Acli Il ponte per un progetto di ‘Comunità energetica a Meldola’.

Non solo, ci sarà anche Zinab, marocchina musulmana, per dar voce alle donne con un pensiero alle compagne iraniane che stanno lottando per la loro libertà ; i giovanissimi dell’Azione Cattolica esprimeranno i loro desideri di pace e saranno presenti anche Scout e Movimento adulti scout cattolici con la Luce di Betlemme. Alle 17, in San Nicolò, santa messa per la pace.

o.b.