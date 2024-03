Meldola, viale della Repubblica ha un nuovo look

Meldola, sono terminati i lavori di asfaltatura del viale della Repubblica sistemato attraverso un intervento di manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche che ha permesso l’eliminazione dei rigonfiamenti esistenti sulla carreggiata stradale e la sistemazione di alcuni tratti di marciapiede con immediato e successivo ripristino anche della segnaletica orizzontale.

Un intervento interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per un costo complessivo di circa 174.000 euro, che ha interessato tutta la pavimentazione stradale del viale della Repubblica e la sistemazione del verde con la piantumazione di cinquantotto nuovi lecci.

"Siamo soddisfatti – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici di Meldola Filippo Santolini che, per questa importante opera pubblica, hanno effettuato anche un sopralluogo –. Un ringraziamento ai tecnici, alle ditte esecutrici e a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante lavoro – concludono i due amministratori – ma soprattutto grazie ai cittadini per la pazienza portata nell’attesa di questo intervento che ha permesso di restituire alla nostra Città la percorrenza in sicurezza del suo bellissimo viale della Repubblica".

Oscar Bandini