’Memoria’, al classico Roberto Matatia

Nell’ambito della Giornata della Memoria, questa mattina al liceo classico Morgagni, all’aula Icaro 1, si terrà un’assemblea di istituto in cui gli alunni incontreranno Roberto Matatia, faentino di origine ebraica, che porterà la testimonianza di quanto accaduto alla sua famiglia nel periodo del fascismo e della guerra, in conseguenza delle Leggi razziali. Roberto Matatia, imprenditore, laureato in giurisprudenza e scrittore continua con questa iniziativa il suo costante impegno per mantenere viva la sua testimonianza di vita e cultura ebraica.