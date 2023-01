Memoria, concerto in Comune Edith Bruck ospite degli studenti

Proseguono le iniziative per la Giornata della Memoria. Il programma prevede oggi, alle 16, un concerto nel Salone Comunale, in Municipio (piazza Saffi 8) con la Banda Città di Forlì diretta dal maestro Alessandro Spazzoli che proporrà un repertorio, tra musica classica e celebri colonne sonore, dedicato al sacrificio del popolo ebraico.

Martedì, invece, tornano protagonisti gli studenti. Alle 16 sul canale Youtube della scuola andrà in onda una puntata speciale di ‘Radio Palmezzano Today’, la web radio della scuola media Palmezzano. In occasione della Giornata della memoria, infatti, sarà ospite d’onore la poetessa, scrittrice e sceneggiatrice ebrea Edith Bruck (foto), nata in Ungheria nel 1931 e deportata nella primavera 1944 nel campo di sterminio di Auschwitz. Trasferita nei campi di Dachau e Bergen-Belsen sopravvivrà (a differenza di suo padre, sua madre e suo fratello) fino alla liberazione dell’aprile 1945. Oggi Edith Bruck rappresenta una delle più lucide e autorevoli voci della memoria storica delle persecuzioni e delle deportazioni razziali, religiose, etniche e politiche perpetrate durante la Seconda Guerra Mondiale.

La scrittrice (insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana) incontrerà studentesse e studenti in un intenso colloquio sulla storia e sull’importanza della conoscenza del passato come fattore del presente; sulla centralità della lotta alle discriminazioni nella società contemporanea; sulla ricerca dell’incontro e della solidarietà tra i popoli come garanzia di pace, libertà e rispetto dei diritti umani.

Ripercorrendo la propria drammatica esperienza nei campi di concentramento e nello stesso secondo dopoguerra, Edith Bruck consegnerà idealmente il testimone dell’impegno e della consapevolezza alle giovani generazioni. La radio è alla sua seconda stagione di programmazione: i giovani giornalisti creano le puntate durante gli incontri pomeridiani a scuola.

Sarà possibile porre domande all’ospite attraverso la chat durante la diretta. Tutte le puntate rimangono visibili sul canale YouTube della scuola.