Memoria Corone di fiori, concerti e cerimonie

Guardare al futuro senza dimenticare il passato. Sono tante in città le manifestazioni per commemorare ricorrenze importanti.

Nei giorni scorsi in piazza Saffi, di fronte alla tribuna delle autorità, alla banda, a svariati membri di diverse associazioni di veterani e combattenti, ma soprattutto di fronte a circa 300 soldati, sono stati celebrati i 50 anni del 66° reggimento di fanteria aeromobile ‘Trieste’ nella città di Forlì, ricordandone la dedizione attraverso la storia.

Ricorreva il 9 settembre l’81° anniversario dell’eccidio di San Tomè. Per l’occasione, i rappresentanti della comunità locale si sono raccolti in modo simbolico per ricordare le vittime della violenza nazista, deponendo una corona commemorativa al cippo di via Minarda. Un secondo cippo, sempre in via Minarda nei pressi di Branzolino, simbolo della memoria di altri quattro membri della Resistenza morti, impiccati il 28 agosto 1944, è stato adornato con un drappo tricolore.

Presso il cippo dedicato a Tonino Spazzoli, posizionato nel luogo della sua uccisione in via Ravegnana, nei pressi di Coccolia in Comune di Ravenna, si è svolto un momento di raccoglimento per ricordare l’uccisione del partigiano che dopo essere stato torturato in carcere fu anche costretto ad assistere alla macabra esposizione del cadavere del fratello Arturo Spazzoli e degli altri patrioti Iris Versari, Silvio Corbari e Adriano Casadei.

Nei mesi scorsi, il Vicesindaco Vincenzo Bongiorno e rappresentanti del Comitato di Quartiere di Pievequinta hanno reso omaggio alle vittime dell’eccidio nazifascista avvenuto nel 1944. La cerimonia si è svolta presso il monumento di via del Cippo, all’incrocio con la via Cervese.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha voluto donare due numeri speciali della Rassegna dell’Arma, dal titolo ‘I Carabinieri del 1944’ all’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì, all’Archivio di Stato e all’associazione culturale Sophia in Libris.

Nei giorni scorsi si è tenuto con successo il concerto lirico ‘Angelo Masini (1844-1926): verso il centenario della morte. Un secolo di memorie del grande tenore forlivese’, organizzato dalle Associazioni Forlì per Giuseppe Verdi A.P.S., Amici della Pieve O.D.V. di Pievequinta e dal Comitato Pro Forlì Storico-Artistica.