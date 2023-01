Memoria, film e dibattiti: giovani protagonisti

La giornata della memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni subite dal popolo ebraico cade domani e, in questi giorni, sono moltissime le iniziative commemorative e di sensibilizzazione. Per l’occasione, il Comune di Forlì ha predisposto un programma di eventi in collaborazione con la Prefettura di Forlì-Cesena, l’Istituto storico della Resistenza, la Comunità Ebraica di Ferrara e della Romagna, il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, l’Iti Marconi, la scuola primaria Aurelio Saffi, la scuola media Palmezzano, la cooperativa Edit91, il Cidi di Forlì e la Fondazione Alfred Lewin. Si parte oggi alle 11, presso il liceo scientifico con un incontro con gli studenti alla presenza di Rav Luciano Caro, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Ferrara e della Romagna. Domani alle 9, presso l’istituto Marconi, si terrà un evento di approfondimento con gli studenti su ‘Memoria della Shoah e degli Internati Militari Italiani’. A seguire, alle 10.30, presso il monumento ai caduti nei lager nazisti e in tutte le prigionie, situato presso il parco della Resistenza, (ingresso da viale Spazzoli) si svolgerà la cerimonia istituzionale con la partecipazione degli studenti del liceo scientifico e dell’Iti Marconi. Saranno presenti anche gli alunni delle classi quinte delle elementari Saffi e rappresentanti...