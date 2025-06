Memoria Il ricordo di Briganti e altri grandi

Anche quando lo sguardo è rivolto al futuro, non si deve mai dimenticare il passato. Lo sanno bene i tanti forlivesi che tengono viva la memoria dei protagonisti significativi della nostra storia. Come Marco Briganti, ufficiale dell’esercito italiano caduto in Iraq nel 2005 a soli 33 anni: la commemorazione si è tenuta nella via che porta il suo nome a San Martino in Strada. Una delegazione della associazione Romagna-Usa ha invece ricordato simbolicamente i 25.000 militari alleati caduti in combattimento nella campagna d’Italia con una cerimonia al cimitero di guerra di Forlì.

È stata organizzata dalla sezione Giordano Bruno dell’Associazione Mazziniana, presso il parco di via Europa 7 a Coriano, una cerimonia presso la ‘panchina europea’ per ribadire lo spirito comunitario. Una delegazione dell’associazione Forlì per Giuseppe Verdi e del Lions Club Forlì Host, insieme ad alcuni residenti e professionisti di via Sara Levi Nathan, hanno reso omaggio al grande mezzosoprano Giulietta Simionato, presso la targa che ne ricorda i natali forlivesi. È stata recentemente ricordata anche un’altra grande voce forlivese: la soprano Maria Farneti, nel 70° anniversario della morte. Per l’occasione è arrivata a Forlì di una delegazione del Comune di Lentate sul Seveso (Monza Brianza), dove Maria Farneti si trasferì nel 1917.

Nei giorni scorsi si è tenuta a Civitanova Alta la cerimonia commemorativa per il 40° anniversario della scomparsa di Silvio Zavatti (nato nel 1917 e morto nel 1985), vicesindaco di Forlì e soprattutto esploratore del Polo Sud.

I componenti del Partito Repubblicano e dell’associazione nazionale Veterani Reduci Garibaldini hanno accolto una sezione di garibaldini francesi, di Tolosa, in visita al museo del Risorgimento di Palazzo Gaddi.