Memorial Battistini, torna l’omaggio dei gigliati

Continuano ad aleggiare su Terra del Sole lo spirito combattivo e l’ironia tagliente di Roberto Battistini, ‘presidentissimo’ del Borgo Fiorentino, venuto a mancare nel novembre 2019. Per ricordare il proprio carismatico leader nonché abilissimo balestriere, la contrada gigliata organizza la terza edizione del memorial Battistini, gara di tiro alla balestra domani alle 16.30 nell’arena sotto le mura medicee. Previste la gara individuale su bersaglio speciale e quella a squadre bianchi contro rossi, con i contradaioli divisi in due gruppi contrassegnati dai colori del borgo. Alle 20 a Palazzo pretorio la cena conviviale. Un appuntamento diventato tradizione per ricordare chi ha speso tanti anni nel volontariato: oltre che anima del borgo, Battistini è stato prezioso collaboratore anche di Ente Palio e Pro loco. "Per il terzo anno consecutivo il trofeo sarà, più che una gara, una giornata all’insegna dell’amicizia in memoria di Roberto – dice Chiara Mazzoli, attuale numero 1 del Borgo Fiorentino –. Un faro che ha guidato la grande famiglia bianco rossa per diversi anni come presidente e uno dei nostri balestrieri più titolati. Lo ricorderemo sfidandoci in amicizia e concludendo la serata a tavola tutti insieme proprio come piaceva a lui".