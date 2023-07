Memorial Liberino, la sfida sportiva tra 250 pescatori

Dopo la lunga assenza a causa della pandemia ritorna a Santa Sofia domani il Memorial Liberino di pesca sportiva giunto alla 14ª edizione. La manifestazione è organizzata dalla associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale Tre Ponti alto Bidente e dalla Federazione provinciale pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas) con il patrocinio del Comune di Santa Sofia e il supporto di sponsor e sostenitori. Il programma prevede il ritrovo alle 6 al Bar Moderno ‘da Kranz’ di piazza Matteotti poi le circa 50 squadre si dislocheranno lungo l’asta fluviale del Bidente nel tratto compreso dalla centrale Enel di S. Sofia al Ponte dei Veneziani a Meldola. Circa 250 i pescatori in gara provenienti dalla provincia di Forlì – Cesena, dalla Romagna e non solo che si contenderanno il podio riservato alle prime tre squadre classificate oltre ai premi per il cavedano e il barbo più grossi. "Il Memorial dedicato a Libero Bertaccini – precisa il decano dei pescatori santasofiesi Piero Monti – è la manifestazione più importante dell’anno e vuole rendere omaggio a chi ha fondato e diretto per anni la nostra associazione e promuovere l’area di pesca regolamentata sul Bidente". Al termine della gara ci saranno le premiazioni (poi il pranzo sociale) all’Hangar Cafè di via Nefetti alla presenza del sindaco Daniele Valbonesi. Presenta Franco Aleotti.

Oscar Bandini