Memorial Liberino, un successo la 14ª edizione dopo il lungo stop

Nonostante la lunga assenza causata dal Covid, si è rivelata un successo la 14ª edizione del Memorial Liberino di pesca sportiva. L’evento è stato organizzato dalla Tre Ponti Alto Bidente Aps Asd di Santa Sofia, in collaborazione con la Federazione provinciale pesca sportiva e attività subacquee e il patrocinio del Comune. Sono stati ben 220 i partecipanti provenienti da tutta la Romagna, che si sono dislocati lungo il fiume Bidente dalla centrale Enel di S. Sofia fino al Ponte dei Veneziani a Meldola. La classifica finale, svoltasi all’Hangar Cafè di via Nefetti, sotto la regia di Stefano ‘Briolo’ Balzoni, Piero Monti e Franco Aleotti ha premiato come pescatore più giovane Andrea Boscherini di 17 anni.

La squadra che si è classificata prima per il pescato: Aquile B con (kg 127,500) composta da Cenerelli, Biagiotti, Fabbri, Salvigni e Bevoni. Seconda la squadra Aironi (91,565 kg); terzi le Aquile (41,535) e quarti la Lenza Forlivese con 36,620 kg. Per il barbo più grosso è stato premiato Piero Maretti (3,180 kg), per il cavedano più grosso Matteo Menghetti (1, 829 kg) e come miglior commissario Silvio Benedetti (25,060).

"Il Memorial ‘Liberino’ è un evento fisso dell’estate santasofiese. Grande appassionato di pesca e di musica, Libero Bertaccini – ha commentato il sindaco Daniele Valbonesi in occasione delle premiazioni, che hanno visto anche la presenza della figlia di Libero, Grazia Bertaccini – è da tutti ricordato anche per la sua grande disponibilità in paese".

Oscar Bandini